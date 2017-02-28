Прокуратура продовжила слідство у справі голови ЦВК Охендовського

Суд відмовив захисту голови ЦВК Михайла Охендовського в продовження строків досудового слідства.
Про це заявив адвокат Андрій Смирнов, повідомляє "РБК-Україна".
Відмовлено у задоволенні клопотання щодо продовження строків досудового слідства,
– наголосив адвокат.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще жодним чином не прокоментувала таке рішення суддів.
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Нагадаємо, ім'я Охендовського фігурує в опублікованих списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, де йдеться про оплату відрядження глави ЦВК.
Як повідомлялося раніше чинний голова ЦВК не з'являється на допити до НАБУ.