Прокуратура вилучила в Пашинського зброю, з якої він стріляв

Слідчі прокуратури влучили в народного депутаті від "Народного фронту" Сергія Пашинського пістолет, з якого він поранив цивільну особу 31 грудня.
Таку заяву на брифінгу зробив прокурор Київської області Дмитро Чибісов.
"Вилучено зброю, вилучено патрони", – зазначив він.
За словами прокурора, що нардеп використовував пістолет австрійської марки Glock.
Крім того Чібісов додав, що також було вилучено дозвільну документацію на зброю.
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Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у резульаті чого депутат прострілив йому ногу.
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