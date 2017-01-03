Прокуратура вилучила в Пашинського зброю, з якої він стріляв

Слідчі прокуратури влучили в народного депутаті від "Народного фронту" Сергія Пашинського пістолет, з якого він поранив цивільну особу 31 грудня.

Таку заяву на брифінгу зробив прокурор Київської області Дмитро Чибісов.

"Вилучено зброю, вилучено патрони", – зазначив він.

За словами прокурора, що нардеп використовував пістолет австрійської марки Glock.

Крім того Чібісов додав, що також було вилучено дозвільну документацію на зброю.

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Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у резульаті чого депутат прострілив йому ногу.