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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Прокуратура вилучила в Пашинського зброю, з якої він стріляв

16:20, сьогодні 1840 Читать новость на русском
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський / Getty Images

Слідчі прокуратури влучили в народного депутаті від "Народного фронту" Сергія Пашинського пістолет, з якого він поранив цивільну особу 31 грудня.

Таку заяву на брифінгу зробив прокурор Київської області Дмитро Чибісов.

"Вилучено зброю, вилучено патрони", – зазначив він.

За словами прокурора, що нардеп використовував пістолет австрійської марки Glock.

Крім того Чібісов додав, що також було вилучено дозвільну документацію на зброю.

Читайте також: Стало відомо, за якою статтею прокуратура розслідуватиме справу Пашинського

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у резульаті чого депутат прострілив йому ногу.

Теги: Україна Зброя Сергій Пашинський ГПУ Народний фронт Розслідування
Джерело: 24 Канал
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