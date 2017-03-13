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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Прокуратура впевнена, що Насіров не зможе втекти після застави

18:42, сьогодні 35 Читать новость на русском
Насіров не зможе втікти після застави
Насіров не зможе втікти після застави / 24 Канал

Прокурори антикорупційної прокуратури впевнені, що в разі внесення відстороненим головою ДФС Романом Насіровим застави, він не зможе втікти з України.

Про це сказав прокурор САП Роман Симків в ефірі "Громадського телебачення".

Він оцінив рішення суду "в цілому позитивно".

Суд розібрався щодо обґрунтованості підозри, щодо вручення цієї підозри, щодо ризиків, які ми належним чином обґрунтували,
– сказав він.

Він також розповів, що після внесення застави, Насіров повинен буде здати всі документи, які "дають йому право виїзду за кордон".

Симків додав, що на даному етапі слідства, коли Насіров не визнає "обґрунтованість підозри і повністю її заперечує", буде недоречно роз'яснювати йому процедуру угоди зі слідством.

Читайте також: Насіров був би на свободі, якби українці не вийшли до суду, – Лещенко

Нагадаємо, перше судове засідання у справі Романа Насірова завершилось вночі 7 березня. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Роман Насіров Апеляційний суд Києва САП Затримання Насірова
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