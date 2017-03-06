Прокурор розповів про стан Насірова під час отримання підозри

У понеділок, 6 березня, Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання адвокатів Романа Насірова про перегляд відео моменту вручення підозри їхньому підзахисному у судовому засіданні.

Таке рішення ухвалив суддя Олександр Бобровник, повідомляє "Українська правда".

Адвокати наполягали, що під час вручення підозри детективами НАБУ Насіров перебував під наркозом.

"Просимо переглянути це відео у судовому засіданні, щоб представники ЗМІ бачили, як це робилося", – зазначив адвокат Лисак.

Водночас адвокат Черезов заявив, що оскільки Насіров весь час перебував у суді, він не мав змоги побачити це відео.

Прокурори виступали проти цього клопотання, адже це відео є в інтернеті і суддя може з ним ознайомитися у нарадчій кімнаті.

Ці диски містять інформацію-підтвердження вручення підозри. Нам було відомо, що Насіров сприймав наші слова. Суддя може це вивчити у нарадчій кімнаті,

– наполягали представники обвинувачення.

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Перед врученням підозри Насіров був дуже жвавий, про це свідчить допит народного депутата Журжія,

– сказав прокурор.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



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