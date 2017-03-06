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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Прокурор розповів про стан Насірова під час отримання підозри

15:57, сьогодні 245 Читать новость на русском
Насіров був жвавим, коли отримував підозру у скоєнні злочину
Насіров був жвавим, коли отримував підозру у скоєнні злочину / Getty Images

У понеділок, 6 березня, Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання адвокатів Романа Насірова про перегляд відео моменту вручення підозри їхньому підзахисному у судовому засіданні.

Таке рішення ухвалив суддя Олександр Бобровник, повідомляє "Українська правда".

Адвокати наполягали, що під час вручення підозри детективами НАБУ Насіров перебував під наркозом.

"Просимо переглянути це відео у судовому засіданні, щоб представники ЗМІ бачили, як це робилося", – зазначив адвокат Лисак.

Водночас адвокат Черезов заявив, що оскільки Насіров весь час перебував у суді, він не мав змоги побачити це відео.

Прокурори виступали проти цього клопотання, адже це відео є в інтернеті і суддя може з ним ознайомитися у нарадчій кімнаті.

Ці диски містять інформацію-підтвердження вручення підозри. Нам було відомо, що Насіров сприймав наші слова. Суддя може це вивчити у нарадчій кімнаті,
– наполягали представники обвинувачення.

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Перед врученням підозри Насіров був дуже жвавий, про це свідчить допит народного депутата Журжія,
– сказав прокурор.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".

Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров
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