Прокурор САП роз’яснив ситуацію з паспортами Насірова

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров досі не здав паспорт підданого Великої Британії.

Про це розповів начальник відділу антикорупційної прокуратури Роман Симків, повідомляє УП.

Він також зазначив, що частину паспортів у Насірова вилучили під час обшуків.

Це два закордонних паспорти та дипломатичний паспорт. Щодо іноземного паспорта Британії, наразі він є незданим. Ми наполягатимемо, що у Насірова є обов'язок надати цей паспорт стороні обвинувачення чи до відповідних компетентних органів, які мають право на зберігання цього паспорта,

– зазначив Симків.

Він додав, що інформацію про наявність у Насірова громадянства Угорщини перевіряють.

Є відповідний запит до Угорщини про надання правової допомоги українській стороні з цього питання,

– зазначив він.

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