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Прокурор з "бідною" декларацією має розкішний будинок та мільйони готівкою

15:19, сьогодні 895 Читать новость на русском
В'ячеслав Губінський з дружиною Каріною Купершток
В'ячеслав Губінський з дружиною Каріною Купершток

Прокурор відділу нагляду за дотриманням законів територіальними органами поліції прокуратури Харківської області В'ячеслав Губінський є власником маєтку на одній із елітних вулиць, мільйонів гривень готівки, а його дружина подорожує у різні куточки світу. Зазначимо, що офіційний дохід Губінського становить 50 тис. грн на рік.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані електронної декларації прокурора за 2015 рік.

Згідно з даними декларації, Губінський має у власності будинок 811,90 кв. м. Ця будівля, за інформацією порталу "Гарна Хата", розташована на вулиці Білої акації.

Зазначається, що це одна з найелітніших вулиць міста, яка розташована в Парку Горького. Серед сусідів прокурора, зокрема, архієпископ Онуфрій, Карина Давтян, Почесний консул Франції в Харкові Сергій Політучий, нардеп Олександр Фельдман.

Вартість будинку подібної площі в цьому районі може становити від 1 до 5 млн дол.

За інформацію ДАБІ, зараз Губінський почав реконструкцію будівлі, щоб розділити її на два будинки.

Також прокурор задекларував земельну ділянку площею 1000 кв. м.

У 2015 році Губінський вказав, що заробив за рік 55 тис. грн і отримав допомогу при народженні дитини у сумі 18,9 тис. грн. Дохід його дружини становив 10 699 грн.

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Прокурор також вказав, що має готівку в сумі 1,6 млн грн, а його дружина Карина Купершток мала 30 тис. грн.

Активісти зазначають, що тиждень тому дружина прокурора повідомила у соціальній мережі про те, що стала власницею нового автомобіля – Toyota C-HR. Така машина коштує від 700 тис. грн.

Крім того, Instagram Купершток рясніє фото з подорожей на Мальдіви, у Нью-Йорк (готель Plaza), Індію, Туреччину.

Теги: Україна гроші Політика Харків е-декларування
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