Промисловці викрили Мінінфраструктури у спотворенні даних для збільшення з/д тарифів

Індексація тарифів на перевезення вантажів у межах України на 25% призведе до збільшення податкових відрахувань тільки з боку "Укрзалізниці", а не економіки в цілому. Загальний ефект може виявитися зворотним – надходження тільки знизяться.

Відповідний лист глава Федерації металургів України Сергій Біленький направив міністру фінансів Олександру Данилюку.

Він нагадав, що 11 січня на сайті Міністерства інфраструктури України було розміщено проект наказу "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту зв'язку України" та аналіз регуляторного впливу. Наказом передбачається провести індексацію тарифів на перевезення вантажів в межах України на 25% в лютому 2017 року.

У тексті аналізу регуляторного впливу наказу неодноразово акцентується увага на тому, що затвердження проекту наказу дозволить збільшити надходження до бюджету в частині податку на додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток,

– йдеться у листі.

"Оскільки "Укрзалізниця" – це сервісна компанія, яка надає послуги промисловості і аграріям України, збільшення тарифів Укрзалізницею призведе до збільшення відрахувань ПДВ і податку на прибуток безпосередньо самою компанією, – додав Біленький. – Однак, промисловці і аграрії, в свою чергу, весь ПДВ від "Укрзалізниці" віднесуть до податкового кредиту, а збільшення витрат по залізничному тарифу на валові витрати, і як наслідок, за підсумками звітного періоду заплатять менше ПДВ, так і податку на прибуток. Отже, будуть зменшуватися відрахування з боку промислових підприємств, як мінімум на суму податків, сплачених МПС. А в гіршому випадку, якщо в результаті цього підвищення деякі виробники змушені будуть знизити виробництво або закритися, надходження в бюджет навіть знизяться не тільки по ПДВ і податку на прибуток, але і по всіх інших податків".

У зв'язку з цим Федерація металургів України просить Мінфін розглянути звернення і повідомити про те, чи дозволить затвердження проекту наказу Мінінфраструктури збільшити податкові надходження до бюджету або ж призведе до відсутності ефекту в збільшенні цих надходжень.

Крім того, ФМУ просить Мінфін провести аналіз можливих негативних наслідків у вигляді зниження надходжень до бюджету по інших податках в результаті зниження виробництва через зростання собівартості в частині залізничного тарифу (запланований рівень індексації вантажних тарифів у 2017 році в розмірі 25% значно перевищує запланований КМУ індекс зростання промислових цін в 8,5%).