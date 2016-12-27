Промисловці вимагають конструктивного діалогу з УЗ щодо тарифів і фінплану

Промисловці просять прем'єр-міністра Володимира Гройсмана провести розширену нараду щодо фінансового плану і формування тарифів "Укрзалізниці" на 2017 рік.

Промисловці просять прем'єр-міністра Володимира Гройсмана провести розширену нараду щодо фінансового плану і формування тарифів "Укрзалізниці" на 2017 рік, а не "для галочки". Про це йдеться в листі представників ключових галузей української економіки, підписаному головою Федерації металургів України Сергієм Біленьким, президентом ВП "Укрметалургпром" Олександром Каленковим, президентом Української зернової асоціації Володимир Клименком, президентом Союзу хіміків України Олексієм Голубовим, виконавчим директором Української асоціації виробників феросплавів та іншої металургійної продукції "УкрФА" Сергієм Кудрявцевим, виконавчим директором Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Романом Скильским і віце-президентом Асоціації підприємств скляної промисловості "Укрскло" Володимиром Цвєтовим. Лист оприлюднив Ua.prom.

У листі повідомляється, що керівництво ПАТ "Укрзалізниця" запросило представників ключових галузей до обговорення планів підвищення вантажних тарифів, яке має відбутися завтра, 28 грудня.

"Ми вважаємо неможливим брати участь у формальному PR-заході керівництва ПАТ "Укрзалізниця", яке проводиться виключно "для галочки" і подальшого звіту перед вами "про нібито діалог із бізнесом", – звернулися промисловці до Гройсмана.

"Ще минулого тижня ми звернулися до керівництва ВАТ "Укрзалізниця" з проханням надати необхідні для конкретного та результативного обговорення матеріали, без яких професійна дискусія щодо цього надзвичайно важливого для економіки країни питання, на наш погляд, не може статися. Однак, відповіді ми не дочекалися, жодного документу, навіть самого фінплану на 2017 рік надано не було", – сказано в листі.

У зв'язку з цим промисловці просять Гройсмана сприяти організації ефективної зустрічі представників підприємств провідних галузей з керівництвом транспортного монополіста з приводу фінплану та формування тарифів на 2017 рік, яку запропоновано провести до кінця січня.