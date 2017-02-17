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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

PROMKA: в Києві відкриється серія чорно-білих фотографій з Авдіївської промзони

14:55, сьогодні 160 Читать новость на русском

PROMKA – це серія чорно-білих фотографій та полароїдних знімків воєнного кореспондента Кромпляса Олеся про українських героїв, котрі щодня в нелюдських умовах, під постійними обстрілами виконують свій обов’язок з оборони української державності.

PROMKA – дивне, незвідане місце, де ще досі триває 2014 рік, де не знають поняття перемир’я.

Звідси приходить надто багато невеселої статистики, та вкрай мало відомостей, аби громадськість могла усвідомити, що врешті там коїться. Саме так схарактеризувати виставку сам автор на сторінці Facebook.

Читайте також: Чорно-біла Україна: буденність українців очима литовського фотографа

Теги: Війна на Донбасі АТО Фотоновини мистецтво війна Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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