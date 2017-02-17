PROMKA: в Києві відкриється серія чорно-білих фотографій з Авдіївської промзони

PROMKA – це серія чорно-білих фотографій та полароїдних знімків воєнного кореспондента Кромпляса Олеся про українських героїв, котрі щодня в нелюдських умовах, під постійними обстрілами виконують свій обов’язок з оборони української державності.

PROMKA – дивне, незвідане місце, де ще досі триває 2014 рік, де не знають поняття перемир’я.

Звідси приходить надто багато невеселої статистики, та вкрай мало відомостей, аби громадськість могла усвідомити, що врешті там коїться. Саме так схарактеризувати виставку сам автор на сторінці Facebook.

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