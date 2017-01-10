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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Пропаганда і корумповані чиновники, – хто допомагає Путіну повернути Україну під контроль Кремля

22:58, 9 січня 1134 Читать новость на русском
Путін не перестає марити Україною
Путін не перестає марити Україною / Getty Images

Володимир Путін, а також українські олігархи, які були на вершині за часів президентства Януковича, намагаються занурити Україну у хаос. І кожен з них переслідує свої цілі.

Про це пише відомий російський опозиціонер, заступник голови партії ПАРНАС Ілля Яшин.

Багато хто змирився з думкою, що війна з Україною ніби як закінчилася. На території Донбасу іноді стріляють, але мирні угоди худо-бідно укладені і війна залишилася позаду. Насправді, війна триває – причому не тільки на територіях, підконтрольних сепаратистам, але і в самому Києві. Путін докладає великих зусиль, щоб повернути Україну під контроль Кремля. Для цього він використовує методи "гібридної агресії" – пропаганду, провокації, корупцію місцевих політиків. Ключовим союзником в Кремля в розхитуванні ситуації в Києві стали місцеві олігархи, бізнес яких було вплетено в державну структуру ще з часів Януковича. Ці олігархи, як і Путін, зацікавлені в зануренні України в хаос. Першим це треба, щоб відновити свої позиції. Путіну – щоб повернути контроль над сусідньою країною, привівши до влади лояльних політиків,
– зазначив Ілля Яшин.

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Такі твердження політика знайшли відображення у його аналітичному огляді, присвячений "гібридної агресії" Путіна, за допомогою якої він намагається прибрати до рук Україну.

Теги: Новини Росії Політика Україна Війна на Донбасі Володимир Путін Україна-Росія Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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