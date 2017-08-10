Пропагандист Кремля Філіпс готується до весілля з українкою

Британський журналіст Грем Філіпс, відомий своєю прокремлівською позицією щодо України, зробив пропозицію руки та серця жительці Луганська Юлії. Весілля має відбутися у 2018 році.

Про це він написав у своєму Twitter.



Філіпс разом з Юлею з Луганська

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За його словами, весілля відбудеться в 2018 році у Луганську.



Пара планує одружитися у 2018 році

"Я дуже радий, що знайшов свою другу половинку та зроблю все, щоб бути найкращим чоловіком для моєї коханої Юлії", – додав пропагандист.

Graham Philips finally completes his Ukraine sexpat quest pic.twitter.com/dLv47YXKKM — Содомский лайк (@Mortis_Banned) 10 серпня 2017 р.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Філіпс володіє квартирою в Одесі.