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Пропутінська Європа. The Guardian оцінила рівень загрози

14:46, сьогодні 797 Читать новость на русском
Пропутінська Європа – це перебільшення
Пропутінська Європа – це перебільшення / sueddeutsche.de

Британська газета The Guardian проаналізувала вплив Кремля на політику в окремих країнах Європи та оцінила наскільки великим може бути його вплив.

Як пише видання, твердження, що путінський режим організував підйом популістських сил в Європі – це перебільшення, або навіть помилка.

Наприклад, ультраправий французький "Національний фронт" створили у 1972 році. Австрійська націоналістична "Партія свободи" досягла першого успіху на виборах у 2000-му.

Крім того, як пишуть журналісти, не всі європейські популісти мають пропутінські позиції. Так, правляча націоналістична партія Польщі "Право і справедливість" виступає з різкою критикою політики Кремля.

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"Однак це не означає, що путінський режим не культивував радикальні маргінальні організації в Європі, і деякі аплодують йому у відповідь", – пишуть автори.

Журналісти визнають, що Кремль не керує мережею "товариських" партій в Європі – він має прихильників як в ультраправих, так і в партій лівого спрямування.

"Москва, безумовно, звернула собі на користь зростання європейських рухів, захоплюються авторитарними лідерами, які вважають іслам і імміграцію загрозою, що чинять опір культурної лібералізації і прирівнюють економічну інтеграцію до руйнування національного суверенітету", – додає The Guardian.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Політика Європа
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