Проросійські депутати зірвали промову Могеріні

У Сербії проросійські депутати зірвали промову Верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федеріки Могеріні у парламенті.

Про це інформує "5 канал". Частина цих депутатів скандувала гасла, а кілька парламентарів тримали плакати із написами: "Сербія не вірить Брюсселю". Вони виступають проти євроінтеграції країни і вимагають її зближення з Росією. При цьому уряд притримується проєвропейської політики. Читайте також: Могеріні зізналась, що збереження санкцій проти Росії для неї не головне