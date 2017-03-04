Проросійські депутати зірвали промову Могеріні

У Сербії проросійські депутати зірвали промову Верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федеріки Могеріні у парламенті.
Про це інформує "5 канал".
Частина цих депутатів скандувала гасла, а кілька парламентарів тримали плакати із написами: "Сербія не вірить Брюсселю".
Вони виступають проти євроінтеграції країни і вимагають її зближення з Росією.
При цьому уряд притримується проєвропейської політики.
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