Проросійський Додон хоче анулювати угоду про асоціацію Молдови з ЄС

Новообраний президент Молдови Ігор Додон, який відомий своїми проросійськими заявами, має намір анулювати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Показово, що перший офіційний візит після обрання на посаду президента Додон здійснив саме до Москви.

Гучну заяву він зробив під час спільної прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Рoint.md.

Ми розуміємо, що є угода про асоціацію з Європейським союзом. Я неодноразово виступав проти підписання цієї угоди. Я вважаю, що ця угода для Молдови жодних плюсів не дала. Ми втратили російський ринок і, як це не дивно, наші обсяги експорту в Європейський союз теж впали,

– заявив Додон.

За його словами, від підписання Угоди про асоціації з Європейським Союзом Молдова нічого не отримала.

"Я не відкидаю, що після наступних парламентських виборів... і я підтримаю цю позицію... ця угода буде анульована", – наголосив Додон.

Водночас Путін заявив, що в угоді Молдови та ЄС є певні ризики для Росії, але висловив готовність обговорювати перспективи співпраці.

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