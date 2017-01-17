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Проросійський Додон хоче анулювати угоду про асоціацію Молдови з ЄС

17:25, сьогодні 391 Читать новость на русском
Перший закордонний візит Додон здійснив до Москви
Перший закордонний візит Додон здійснив до Москви / Getty images

Новообраний президент Молдови Ігор Додон, який відомий своїми проросійськими заявами, має намір анулювати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Показово, що перший офіційний візит після обрання на посаду президента Додон здійснив саме до Москви.

Гучну заяву він зробив під час спільної прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Рoint.md.

Ми розуміємо, що є угода про асоціацію з Європейським союзом. Я неодноразово виступав проти підписання цієї угоди. Я вважаю, що ця угода для Молдови жодних плюсів не дала. Ми втратили російський ринок і, як це не дивно, наші обсяги експорту в Європейський союз теж впали,
– заявив Додон.

За його словами, від підписання Угоди про асоціації з Європейським Союзом Молдова нічого не отримала.

"Я не відкидаю, що після наступних парламентських виборів... і я підтримаю цю позицію... ця угода буде анульована", – наголосив Додон.

Водночас Путін заявив, що в угоді Молдови та ЄС є певні ризики для Росії, але висловив готовність обговорювати перспективи співпраці.

Читайте також: З резиденції проросійського президента Молдови зник прапор ЄС

Теги: Політика Євросоюз Молдова Новини Росії Угода про асоціацію
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