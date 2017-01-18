Проросійський Додон попросив у Путіна "вудку"

Новоспечений президент Молдови Ігор Додон у Москві зустрівся російським лідером Володимиром Путіним.

Про підсумки заходу він розповів у ефірі однієї з молдовських радіостанцій, передає "РИА Новости".

"Ми приїхали сюди не за грошима. Я не просив у Путіна грошей. Дайте нам вудку, рибу ми самі спіймаємо. Дайте нам можливість заробляти, можливість виробляти та експортувати", – зазначив Додон.

Крім того, політик підкреслив працелюбність молдовського народу.

"Ми – працьовитий народ, ми самі зможемо нагодувати нашу країну. Дайте нам можливість. А ці можливості тут – з нашими традиційними партнерами", – зауважив президент Молдови.

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