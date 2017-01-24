Проросійський президент Болгарії через день після інавгурації розпустив парламент

Новообраний президент Болгарії, інавгурація якого відбулась лише 22 січня, підписав указ про розпуск болгарського парламенту.

Народне зібрання – саме так у Болгарії називається парламент – буде розпущений з 27 січня, а дострокові парламентські вибори проведуть в країні 26 березня, інформує прес-служба Радева.

Глава держави підписав указ про розпуск з 27 січня 43 Народного зібрання і про проведення 26 березня нинішнього року дострокових парламентських виборів,

– йдеться в повідомленні.

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Ще одним своїм указом Радев призначив Огняна Стефана Герджикова керівником службового уряду, який працюватиме до проведення дострокових парламентських виборів та затвердження в Болгарії нового уряду.

Нагадаємо, 13 листопада у другому турі президентських виборів у Болгарії перемогу здобув колишній командувач військово-повітряними силами країни Румен Радев, якого називали проросійським кандидатом. Інавгурація новообраного президента відбулась 22 січня.