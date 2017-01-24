23:00
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, сьогодні
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, сьогодні
Хто оберігає українців: нова міліція чи стара поліція
ЦРУ
21:45, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Претенденти на
Випуск новин
21:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Проросійський президент Болгарії через день після інавгурації розпустив парламент

21:32, сьогодні 490 Читать новость на русском
Президент Болгарії розпустив парламент
Президент Болгарії розпустив парламент / Getty images

Новообраний президент Болгарії, інавгурація якого відбулась лише 22 січня, підписав указ про розпуск болгарського парламенту.

Народне зібрання – саме так у Болгарії називається парламент – буде розпущений з 27 січня, а дострокові парламентські вибори проведуть в країні 26 березня, інформує прес-служба Радева.

Глава держави підписав указ про розпуск з 27 січня 43 Народного зібрання і про проведення 26 березня нинішнього року дострокових парламентських виборів,
– йдеться в повідомленні.

Читайте також: Президент Болгарії застеріг свого наступника від визнанням анексії Криму

Ще одним своїм указом Радев призначив Огняна Стефана Герджикова керівником службового уряду, який працюватиме до проведення дострокових парламентських виборів та затвердження в Болгарії нового уряду.

Нагадаємо, 13 листопада у другому турі президентських виборів у Болгарії перемогу здобув колишній командувач військово-повітряними силами країни Румен Радев, якого називали проросійським кандидатом. Інавгурація новообраного президента відбулась 22 січня.

Теги: Політика Болгарія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Мовний законопроект:
сьогодні, 21:00 Мовний законопроект: "Нє учітє мєня гаваріть"
Яніна Ткачук 1 1500
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
сьогодні, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
сьогодні, 20:01 Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
Анна Косинська 883
Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?
сьогодні, 19:00 Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?
Інна Жолобович 2348
Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
сьогодні, 18:25 Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
Дід Панас 1496
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Путіну не потрібен Донбас, він хоче знищити всю Україну, – російський політолог
31 серпня 2016 , 07:01 5
Нардеп розповів, що означає затримання Каськіва для олігархів
 8 вересня 2016 , 21:09 1
Погрози отримую постійно, – російський артист просить українського громадянства
 9 грудня 2016 , 17:08 4
Військові на БМП влаштували карколомну аварію на Львівщині
 10 жовтня 2016 , 14:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук