Проросійського сепаратиста посадили на 3,5 роки у Харкові

У Харкові Жовтневий районний суд засудив до 3 років і 6 місяців позбавлення волі проросійського сепаратиста, якого наприкінці вересня 2016 року затримала СБУ за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території держави.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

39-річний сепаратист розміщував в інтернеті повідомлення, спрямовані на знищення української державності, створення псевдодержавного утворення "Новоросія", від'єднання західних регіонів України, посилення громадянського протистояння між мешканцями Донбасу і жителями інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалації збройного конфлікту,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Там додали, що сепаратистська спрямованість публікацій була підтверджена висновками експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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Крім того, зловмисник незаконно придбав та зберігав вдома автомат АК-74 з патронами.

Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.