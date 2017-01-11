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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Прощальна промова Обами: найголовніші цитати

15:31, сьогодні 534 Читать новость на русском
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Барак Обама в останнє виступив перед американцями в якості президента Сполучених Штатів.

Молодий Барак Обама саме в Чикаго розпочинав свою кар'єру громадського організатора. Нині ж він знову у цьому місті – один з найпопулярніших президентів у світі приїхав – попрощатися.

Мішель і я вражені такими гарними побажаннями від американців. Але сьогодні моя черга подякувати. Навіть коли ми з вами мали інші погляди – саме мої розмови з американцями – те, що робить мене чесним і дає мені енергію та натхнення. Я вчився у вас і ви зробили мене кращим як президента, і кращим як людину.

Послухати президента зібрались майже 20 тисяч людей. Барак Обама говорив про головну цінність для кожного американця – демократію – і як важливо її захистити. Головною загрозою він назвав ісламських фанатиків, суперниками – Росію і Китай.

Ісламісти намагаються вбити невинних. Але вони не переможуть Америку, якщо ми не зрадимо свої принципи і конституцію. Суперники, такі як Росія і Китай, не можуть зрівнятися з нашим впливом в світі, якщо ми не відмовимося від того, що ми відстоюємо, і не перетворимося в чергову велику країну, яка чіпляється до сусідів, що менші за неї.

За 8 років правління своїми головними досягненнями Обама вважає відновлення економіки після кризи і зниження безробіття. А ще легалізацію одностатевих шлюбів і реформу медстрахування. Завдяки ній 20 мільйонів американців змогли отримати лікування.

Ми і далі найбагатша країна. Сильна, вільна і шановна нація.

Американці тепер можуть вільно літати на Кубу. Саме за каденції Барака Обами США відновили відносини з Островом Свободи після більш ніж півстолітньої перерви. Серед інших зовнішньополітичних перемог президент виділив ядерну угоду з Іраном і боротьбу з тероризмом.

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За останні 8 років жодна терористична група не змогла спланувати і здійснити атаку на країну. А саму "Ісламську державу" знищать коаліція з допомогою США.

Обаму непокоїть расизм і економічна нерівність у суспільстві. Він нагадав, що із самого початку Америка і була країною мігрантів. А своєї величі досягла саме завдяки різноманітності рас, національностей і культур. Тож президент закликав громадян бути людяними, небайдужими і відстоювати свої цінності.

Якщо ви змучились від суперечок в інтернеті з дивними людьми, то поговоріть з ними в реальному житті. Якщо ви розчарувались в політиках – візьміть планшет, заручіться підписами і балотуйтесь самі.

Барак Обама запевнив, що зробить усе, щоб безперешкодно передати владу Дональду Трампу

Через десять днів світ побачить характерну особливість нашої демократії: мирну передачу влади від одного вільно обраного президента іншому.

А коли мова зайшла про родину – сльози заважали Бараку Обамі говорити. Він дякував дружині Мішель і дітям за те, що завжди були поруч з ним і розділили весь тягар влади.

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Останні 25 років ти була не тільки моєю дружиною і матір'ю моїх дітей, ти була моїм кращим другом. Я пишаюсь тобою. Вся країна пишається тобою! І з усього, що я зробив, найбільше я пишаюсь бути батьком таких доньок!

Перший темношкірий президент завершує свою кар'єру доволі успішно. За даними опитування його підтримують 57% американців. Більшості він запам'ятався своєю відкритістю, простотою та блискучим почуттям гумору.

Всі фото: Getty Images

Теги: Політика США Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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