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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Прощальний "твіт" Обами розчулив мережі

23:00, сьогодні 181 Читать новость на русском
Барак Обама виголошує прощальну промову
Барак Обама виголошує прощальну промову / Getty Images

44-ий президент США Барак Обама написав свій останній прощальний пост в особі глави держави.

Прощальним повідомленням у Twitter поділилися понад півмільйона інтернет-користувачів, вподобали – більше мільйона.

"Спасибі за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити – не в мою здатність щось змінити, а у вашу", – написав Обама.

Агентство Associated Press додає, що до цього найпопулярнішим був допис Барака Обами, опублікований після легалізації одностатевих шлюбів у США.

Читайте також: Прощальна промова Обами: найголовніші цитати

Додамо, під час прощальної промови 44-й президент США Барак Обама не зміг стримати сліз.

До слова, після інавгурації Дональда Трампа аккаунт президента США перейде у його розпорядження.

Теги: Політика США Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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