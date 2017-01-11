Прощальний "твіт" Обами розчулив мережі

44-ий президент США Барак Обама написав свій останній прощальний пост в особі глави держави.
Прощальним повідомленням у Twitter поділилися понад півмільйона інтернет-користувачів, вподобали – більше мільйона.
"Спасибі за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити – не в мою здатність щось змінити, а у вашу", – написав Обама.
Агентство Associated Press додає, що до цього найпопулярнішим був допис Барака Обами, опублікований після легалізації одностатевих шлюбів у США.
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Додамо, під час прощальної промови 44-й президент США Барак Обама не зміг стримати сліз.
До слова, після інавгурації Дональда Трампа аккаунт президента США перейде у його розпорядження.
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