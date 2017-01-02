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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Прощання з "Козаком" і нові деталі скандалу з Пашинським, – головне за добу

22:20, сьогодні 654 Читать новость на русском
Прощання з
Прощання з "Козаком" / Фото з Facebook

У Києві на Алеї героїв Небесної сотні попрощалися з бійцем Леонідом Проводенко із позивним "Козак", якого закатували терористи.

Він загинув 28 грудня в районі населеного пункту Крута Балка, що поблизу Авдіївки. Його розвідувальна група зіткнулася з підрозділом бойовиків.

Терористи викрали тіло бійця і познущалися над ним та цинічно зняли все це на фото та відео.

Читайте також: Ким був боєць "Козак", якого безжально закатували бойовики

Скандал з Пашинським: з’явилися нові деталі

31 грудня увечері в одному із сіл на Київщині стався конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та іншим чоловіком.

Проте версії сторін, що насправді трапилося під час сутички, відрізняються.

Як розповів поранений В'ячеслав Хімікус, наблизившись, Пашинський направив пістолет йому в груди.

За словами чоловіка, перебуваючи в такому небезпечному положенні, Хімікус вдарив нардепа пляшкою, а той відразу вистрілив.

Натомість радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що свідок підтвердив версію Пашинського, яка звучить так: на нардепа посеред лісу з пляшкою в руках кинувся нетверезий чоловік і вдарив його пляшкою по голові, а Пашинський для самозахисту вистрелив йому в ногу.

Також, за словами Геращенка, пораненого чоловіка притягували до відповідальності за побиття дружини.

Рентгенівський знімок простреленої ноги Хімікуса (фото Оbozrevatel.com)

Анонс

Уночі проти 3 січня в небі над Україною спостерігатиметься унікальне видовище – у цей час буде пік метеорного потоку Квадрантіди.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Сергій Пашинський
Джерело: 24 Канал
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