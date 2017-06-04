Черга на 3 години: як у Києві прощаються з єпископом Любомиром Гузаром

З єпископом Любомиром Гузаром прощаються у Києві / Фото з Facebook

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука показав довжелезні черги до Патріаршого собору Воскресіння Господнього у Києві, де віряни можуть попрощатись з єпископом Любомиром Гузаром.