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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Черга на 3 години: як у Києві прощаються з єпископом Любомиром Гузаром

17:52, сьогодні 93
З єпископом Любомиром Гузаром прощаються у Києві
З єпископом Любомиром Гузаром прощаються у Києві / Фото з Facebook

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука показав довжелезні черги до Патріаршого собору Воскресіння Господнього у Києві, де віряни можуть попрощатись з єпископом Любомиром Гузаром.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Туки, аби попрощатись з єпископом-емеритом Любомиром Гузаром, віряни терпляче стояли на спеці по три години.

"Людська ріка. За три години стояння в черзі – жодного скиглення, жодних незадоволених, жодних "позачергових". Всі терпляче чекали можливості попрощатись з людиною-легендою, віддати останню шану найдостойнішому сину України особисто", – йдеться у дописі до фото.

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Нагадаємо, 31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир (Гузар).

4 червня у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Храм відкрито цілодобово.

Теги: Україна Київ Любомир Гузар Георгій Тука релігія УГКЦ
Джерело: 24 Канал
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