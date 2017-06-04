Черга на 3 години: як у Києві прощаються з єпископом Любомиром Гузаром

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука показав довжелезні черги до Патріаршого собору Воскресіння Господнього у Києві, де віряни можуть попрощатись з єпископом Любомиром Гузаром.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
За словами Туки, аби попрощатись з єпископом-емеритом Любомиром Гузаром, віряни терпляче стояли на спеці по три години.
"Людська ріка. За три години стояння в черзі – жодного скиглення, жодних незадоволених, жодних "позачергових". Всі терпляче чекали можливості попрощатись з людиною-легендою, віддати останню шану найдостойнішому сину України особисто", – йдеться у дописі до фото.
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Нагадаємо, 31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир (Гузар).
4 червня у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Храм відкрито цілодобово.