Протести під Радою: протестувальники висловили ультиматум депутатам

Мітингарі, які зібрались під Верховною Радою, стверджують, що не випустять депутатів з парламенту поки ті не розглянуть їхні вимоги і заблокували виходи.

Про це повідомив кореспонтент 24 Каналу в прямому ефірі.

Андрій Парубій закрив засідання і невідомо чи в другій половині дня депутати будуть розглядати медичну реформу, чи будуть розглядати питання, які вимагають мітингувальники під стінами парламенту.

Але спікер Верховної ради заявив, що без розгляду комітетів ці питання не будуть подані до сесійної зали.

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Президент підтримує вимоги мітингарів і стверджує, що радий такій підтримці його ідей. Також відомо, що погоджувальна рада затвердила на розгляд медичну реформу, але невідомо, коли її почнуть розглядати.

Нагадаємо, 17 жовтня у Києві проходять масові акції протесту. Активісти вимагають прийняти закон про антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий виборчий закон з системою відкритих списків. Президент Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про обмеження депутатської недоторканності.