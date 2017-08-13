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Протести у Вірджинії: поліція назвала ім'я водія, який врізався у натовп

09:13, сьогодні 169 Читать новость на русском
Протести у Шарлотсвіллі: вшанування пам'яті
Протести у Шарлотсвіллі: вшанування пам'яті / Getty Images

12 серпня у США поблизу міста Шарлотсвілль, що в американському штаті Вірджинія, під час антирасистського протесту авто влетіло в натовп.

Під час ходи демонстрантів автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп демонстрантів. Внаслідок наїзду одна людина загинула, близько 20 отримали поранення. У місті оголосили надзвичайний стан.

Як повідомляє CBSnews, підозрюваним у наїзді на людей є 20-річний Джеймс Алекс Філдс-молодший, який є вихідцем з міста Момі в штаті Огайо.

Читайте також: Наїзд на демонстрантів у Шарлотсвіллі: що відбувається на місці трагедії

Чоловіка підозрюють у вбивстві, умисному заподіянні шкоди здоров'ю і в нездатності запобігти події, в результаті якої загинули люди. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у США поблизу міста Шарлотсвілль, що в американському штаті Вірджинія, де проходять мітинги, розбився поліцейський вертоліт. У результаті аварії загинули двоє поліцейських, які перебували у вертольоті.

Теги: Жертви Кримінальні новини США протести
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