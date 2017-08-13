Протести у Вірджинії: поліція назвала ім'я водія, який врізався у натовп

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12 серпня у США поблизу міста Шарлотсвілль, що в американському штаті Вірджинія, під час антирасистського протесту авто влетіло в натовп.
Під час ходи демонстрантів автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп демонстрантів. Внаслідок наїзду одна людина загинула, близько 20 отримали поранення. У місті оголосили надзвичайний стан.
Як повідомляє CBSnews, підозрюваним у наїзді на людей є 20-річний Джеймс Алекс Філдс-молодший, який є вихідцем з міста Момі в штаті Огайо.
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Чоловіка підозрюють у вбивстві, умисному заподіянні шкоди здоров'ю і в нездатності запобігти події, в результаті якої загинули люди. Наразі він перебуває під вартою.
Нагадаємо, у США поблизу міста Шарлотсвілль, що в американському штаті Вірджинія, де проходять мітинги, розбився поліцейський вертоліт. У результаті аварії загинули двоє поліцейських, які перебували у вертольоті.