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Проти Артеменка відкрили кримінальне провадження за держзраду

15:35, сьогодні 207 Читать новость на русском
Народний депутат Андрій Артеменко підозрюється в державній зраді.
Народний депутат Андрій Артеменко підозрюється в державній зраді. / rbc.ua

Народний депутат Андрій Артеменко підозрюється в державній зраді.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко. Як наголошується в документі, опублікованим Луценком, кримінальну справу проти Артеменко порушила прокуратура Автономної республіки Крим.

"Артеменко Андрій Вікторович, будучи народним депутатом України VII скликання, виконуючи свої повноваження відповідно до Закону України" Про статус народного депутата України " в січні 2017 роки, перебуваючи за межами України, здійснив державну зраду, а саме надав іноземній державі (РФ) допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – йдеться в тексті документу.

Відзначається, що кримінальну справу порушено сьогодні, 21 лютого 2017 року, за ч.1 ст. 111 КК України. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Теги: Україна Анексія Криму Андрій Артеменко Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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