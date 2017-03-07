Проти Медведєва протестували качками у Санкт-Петербурзі

Напередодні в російському Санкт-Петербурзі пройшла акція проти незаконного збагачення прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

За інформацією місцевого ресурсу "Фонтанка", в акції взяли участь близько 40 активістів.

Люди виступали з вимогою відставки російського посадовця та виголошували відповідні гасла.

Крім того, протестувальники водили хороводи навколо поліцейських машин і крякали.

Для утихомирення сходу на місце події заздалегідь прибули поліцейські сили та ОМОН – загалом на пішохідній ділянці вулиці було припарковано кілька десятків автомобілів спецслужб і два автозаки, передає zaks.ru.

Зауважимо, що у підсумку правоохоронці затримали шість осіб за участь у несанкціонованому заході, проте згодом усіх відпустили.

Щодо усіх затриманих було складено протоколи за частиною 5 статті 20.2 Кодексу про адмінпорушення (порушення учасником публічного заходу порядку його проведення).

Зауважимо, що захід відбувся як реакція на розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про майно колишнього президента та нинішнього очільника уряду Дмитра Медведєва.

Щоправда, за словами організаторів, акція задумувалася більшою мірою як тролінг поліції – жодних гасел, прапорів і плакатів. Тобто, група молоді вела діалог, а єдине скандування "Ганьба!" пролунало в той момент, коли поліція затримувала одного з мітингувальників.

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