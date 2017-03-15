Проти Насірова є достатньо доказів, – Холодницький

Слідство має достатньо доказів провини відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Аналізуючи перед оголошенням підозри наявну доказову базу, я вважаю, що доказів є достатньо. Інше питання – як це може трактуватися у ЗМІ, у фейсбуках. Але ми не можемо оперувати не "Фейсбуком", ні джерелами ЗМІ. Ми оперуємо тільки тими доказами, які є в наявності", – сказав Холодницький.

Нагадаємо, Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



Відстороненого головного фіскала арештували на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.