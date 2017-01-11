Проти Савченко можуть відкрити справу за її списки полонених

За фактом розголошення народним депутатом Надією Савченко прізвищ зниклих і полонених українських військовослужбовців може бути порушене кримінальне провадження.

Про це в коментарі "Українській правді" заявив представник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

Закон говорить про особливий порядок оприлюднення інформації про військовослужбовців. А частина осіб зниклих або полонених на території ОРДЛО – це наші військовослужбовці. Тут є порушення закону про боротьбу з тероризмом. В цьому аспекті можливий початок якогось кримінального провадження в цій справі,

– сказав Чаплига.

Водночас він зазначив, що частина правозахисників вітає таку ініціативу Савченко, як вітає будь-які кроки щодо пришвидшення звільнення українських заручників.

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"Якщо є люди, які вважають, що їхнє право на приватність є порушене, то вони можуть звертатися з заявою. Може бути відкрите кримінальне провадження за ст. 182 ККУ – незаконне збирання, зберігання, використання поширення інформації про особу без її згоди. Провадження може бути відкрите слідчим або прокурором лише на підставі заяви", – сказав Чаплига.

Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців.



В СБУ вже розкритикували нардепа за цей список, та назвали перелік "некоректним".