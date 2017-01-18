Проти Трампа подали позов до суду

Американка Саммер Зервос подала в нью-йоркський суд позов про захист честі і гідності проти обраного президента США Дональда Трампа

Позов було подано за кілька днів до інавгурації Трампа, пише УНН з посилання на американські ЗМІ.

Необхідно багато мужності, щоб подати в суд на наймогутнішу людину на планеті,

– заявив адвокат Саммер Зервос.

Зервос публічно заявила про сексуальні домагання з боку Трампа в жовтні минулого року. Тоді вона розповіла, що мільярдер домагався до неї в 2007 році в номері готелю Beverly Hills.

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Нагадаємо, на початку жовтня журналісти оприлюднили приватний відеозапис 2005 року, на якому Дональд Трамп говорить про домагання до жінок.