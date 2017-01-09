Противників Ердогана розстріляли пластиковими кулями та водометом

В Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та пластикові кулі проти людей, які протестували перед будівлею турецького парламенту проти планів уряду з розширення повноважень президента.

Про це повідомляє Turkish Minute. Різноманітні організації громадян почали мітинг біля парламенту, метою акції було звернення протестувальників до журналістів щодо їхньої незгоди розширити повноваження президента. Читайте також: Туреччина пішла проти Росії: країна не визнає анексію територій України Коли ж мітингарі наблизились до будівлі законодавчого органу, поліція миттєво застосувала сльозогінний газ, водомети та пластикові кулі.

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