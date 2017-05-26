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Проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держгеонадр блокують, – депутатське об’єднання ВР

18:13, сьогодні 9
Держгеонадр
Держгеонадр / 5.ua

Міжфракційне депутатське об’єднання Верховної Ради України порушило питання призначення голови Держгеонадр.

Вчора Олег Кирилюк та Микола Фощій самовільно зайняли будівлю Держгеонадр, тоді як офіційного розпорядження про їхнє призначення головою та заступником голови відомства на урядовому порталі немає.

Ситуація, що склалась навколо голови Держгеонадр, свідчить про таємні рішення, порушення процедури, роботу конкурсної комісії в ручному режимі та небажання уряду реформувати країну,
стверджує міжфракційне депутатське об’єднання Верховної Ради.

Останні події навколо призначення керівництва Держгеонадр викликають багато запитань. Адже конкурс на посаду голови Служби мав відбутися 16 травня, але для його проведення вперше не вистачило кворуму. Повторно він відбувся 23 травня, але комісія без істотних причин не змогла обрати переможця.

За останній тиждень Кабінет Міністрів України незрозуміло як вже вдруге призначає нового тимчасово виконуючого обов’язки голови Держгеонадр Олега Кирилюка та першого заступника Миколу Фощія. Перше призначення призупинив суд, а про друге розпорядження тільки говорять, однак на сайті Кабміну жодної інформації не опубліковано,
– заявляє депутатське об’єднання.

Окремо міжфракційне депутатське об’єднання закликало Кабмін до проведення без спекуляцій прозорого та незалежного конкурсу на посади керівників Держгеонадр України: "Сьогодні не може йтися про керівників урядової установи в особі людей, які дискредитували себе, які були скандальними членами "Партії регіонів" чи доводили до банкрутства геологічні підприємства. Ситуацію зараз може змінити тільки прозорий та відкритий конкурс. Але проведення конкурсу блокують".

Нагадаємо, колишній "регіонал" Олег Кирилюк користується репутацією "недолюстрованого чиновника". Він довів до банкрутства ВАТ "Червоненський цукровик". А проти Миколи Фощія порушено кримінальну справу за звинуваченням у корупції. Перебуваючи на посаді гендиректора, він довів до банкрутства держпідприємство "Південукргеологія" та безпідставно невиплачував працівникам зарплатню – заборгованість склала 10 мільйонів гривень. Заборгованість перед бюджетом – близько 15 мільйонів гривень.

Теги: Політика Верховна Рада Кабінет Міністрів України гроші Корупція
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