Провокація від нардепа: учасники економічної блокади закидали Чороновол яйцямим

Після мітингу в Авдіївці народний депутат від партії "Народний Фронт" Тетяна Чорновол навідалася до учасників блокади. Та в грубій формі спробувала переконати активістів відкрити шляхи.

Про це в Facebook повідомила журналістка Вікторія Мамотюк. За словами журналістки, Чорновол влаштувала провокацію: вимагала припинити блокаду, називала ветеранів АТО Путінськими прихвостнями та іншими образливими словами. Після цього у неї полетіли яйця. Увага! На відео присутня ненормативна лексика! Читайте також: Помічник нардепа збив учасника блокади і втік Нагадаємо, нардеп Тетяна Чорновол приїхала до учасників блокади торгівлі з окупантами і почала грубо ображати чоловіків. Після чого одна з присутніх жінок вдарила її в обличчя.

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