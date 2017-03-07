Провокація від нардепа: учасники економічної блокади закидали Чороновол яйцямим
22:58, 6 березня 1077 Читать новость на русском
Після мітингу в Авдіївці народний депутат від партії "Народний Фронт" Тетяна Чорновол навідалася до учасників блокади. Та в грубій формі спробувала переконати активістів відкрити шляхи.
Про це в Facebook повідомила журналістка Вікторія Мамотюк.
За словами журналістки, Чорновол влаштувала провокацію: вимагала припинити блокаду, називала ветеранів АТО Путінськими прихвостнями та іншими образливими словами. Після цього у неї полетіли яйця.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
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Нагадаємо, нардеп Тетяна Чорновол приїхала до учасників блокади торгівлі з окупантами і почала грубо ображати чоловіків. Після чого одна з присутніх жінок вдарила її в обличчя.
Джерело: 24 Канал
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