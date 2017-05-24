"Прозорий" квітень: відмінники державних закупівель

У квітні завдяки системі державних публічних закупівель вдалося зекономити понад 1 мільярд 544 мільйони гривень бюджетних коштів.

Що закуповували минулого місяця державні структури та за скільки — традиційно дослідили експерти ProZorro та журналісти сайту "24".

Найекономніші регіони

За сумою найбільше зекономили у Київській області. Очікувана вартість закупок тут була на суму більше 30 мільярдів 992 мільйонів гривень, а зекономили в результаті — трохи більше 785 мільйонів 454 тисяч гривень. Але у процентному відношенні це 2,5%.

Дніпропетровська, Вінницька, Львівська і Одеська області – теж у лідерах, хоча зекономили там значно менше, з тої причини, що й очікувана вартість закупок була в 10 разів меншою — від 2 до 3 мільярдів гривень, в середньому.



Які регіони найбільше зекономили на закупівлях у квітні

Якщо ж брати співвідношення "очікувана вартість/економія", то тут в лідерах Закарпатська область: від очікуваної вартості в трохи більше 426 мільйонів зекономили 27 мільйонів, а це близько 6,4%.



Хто і скільки зекономив у квітні

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Найбільші закупки

Окремо дослідили неконкурентні та конкурентні закупівлі. У першому випадку лідером квітня стало ПАТ "Укргідроенерго", яке замовило послуг на близько 4 мільярди гривень.



Найбільші неконкурентні закупівлі в Україні за квітень

Натомість у конкурентних тендерах, окрім закупівлі Міністерством оборони України авіаційного гасу на майже 400 мільйонів гривень, пріоритетними і найдорожчими стали будівельні і ремонтні роботи. Зокрема, в Одесі поремонтують будівлі за 119 мільйонів гривень, у Києві збудують будинок на Позняках за 112 мільйонів, а в Донецькій області за 94 мільйони збудують Регіональний полігон твердих побутових відходів у м. Краматорськ.



Найбільші конкурентні закупівлі в Україні за квітень

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