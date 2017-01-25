Прямі потяги з’єднають Україну ще з двома європейськими країнами

"Укрзалізниця" планує запустити пасажирські поїзди в Австрію і Болгарію.

Про це розповів очільник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун, повідомляє ЦТС.

Дату запуску і кінцеві станції нових поїздів Бальчун не назвав.

Читайте також: Подорожуємо Україною: карта нових маршрутів "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" планує запустити поїзд до польського міста Холм в короткостроковій перспективі. 23 грудня курсує Інтерсіті з Києва через Львів до польського Перемишля. Також у 2017 році мають запустити поїзд до Угорщини.



Зараз Україна має пряме залізничне сполучення з Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю та Росією.