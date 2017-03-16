Псевдокомітет не зможе юридично виправдати свої дії, – експерт про скандал у Раді

Обирати аудитора для НАБУ потрібно у повній відповідності до регламенту. Якщо є найменший натяк на його порушення, то це повністю знищує усю процедуру.

Таку думку висловив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин у коментарі сайту "24".

Він також додав, що кожен член Антикорупційного комітету може оскаржити дії своїх колег у судовому порядку і тим самим поставити під сумнів обрання групи аудиторів для НАБУ. Бо комітет відбувався з порушенням регламенту.

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Депутати, які сьогодні провели псевдокомітет, не мають юридичних зачіпок виправдати свої дії. Логічно, можна виправдати будь-що, юридично – ні,

– сказав Юрчишин.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Під час нього кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ. Їхнє рішення вже роздали депутатам у Верховній Раді. Однак, для включення питання у порядок денний забракло голосів.