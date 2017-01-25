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Психологи пояснили, чому такі важливі розмови перед сном

22:21, сьогодні 323 Читать новость на русском
Це діє як сеанс у психотерапевта
Це діє як сеанс у психотерапевта / Getty images

Американські психологи Університету Гонзага переконують, розмови перед сном, зокрема обмін хорошими новинами, може мати дуже позитивні наслідки.

Про це пише видання healthvesti.com.

Дослідження доводять, що такі розмови можуть зміцнити стосунки, покращити сон та навіть збільшити тривалість життя.

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Справа тому, що пари, які ділилися один з одним новинами ввечері, стають менш схильні до стресу. Відбувається щось схоже до сеансу у психотерапевта. Тоді голова очищується від тривог і людина легше розслабляється.

Відтак, якщо робити це систематично, то можна знизити ризик розвитку вікових захворювань, які виникають через нервовість та стрес.

Теги: LifeStyle Здорове життя наука
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