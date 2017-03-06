Психологи знайшли зв'язок між соцмережами та самотністю

Соціальні мережі, такі як Twitter, Facebook і Pinterest, лише підсилюють у людей почуття самотності, а не навпаки.

Про це свідчить дослідження американських психологів, передає ВВС.

Фахівці стверджують, що якщо людина щодня проводить в соцмережах більше двох годин, то у нього подвоюється ризик розвитку соціальної ізоляції.

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Вчені поки точно не можуть визначити, що є причиною, а що – наслідком: використання соцмереж або почуття соціальної ізоляції.

"Можливо, молоді люди, які спочатку відчули соціальну ізоляцію, звертаються до соцмереж. Або ж часте використання соцмереж яким чином викликає почуття ізоляції від реального світу", – пояснюють психологи.