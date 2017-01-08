Птахи в Запоріжжі можуть загинути через негоду

Волонтери закликали годувати птахів, бо складні погодні умови можуть знищити значну їхню кількість.

На острові Хортиця гніздяться близько 100 видів пернатих. Подбати про них приїхали 2 десятки запоріжців. З пластикових пляшок зробили годівниці, купили пшеничну крупу та моркву з гарбузами. Дехто взяв з собою делікатеси.

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Марина та Олексій взимку завжди годують птахів у себе вдома. Про акцію дізнались через соцмережі й одразу вирішили долучитись.

Поки на землі багато снігу, допомога від людей птахам особливо потрібна. Зоозахисниця Олеся запевнила: голодне птаство виїдає із годівниць усе до останнього зерна. Адже інших джерел харчування у них просто немає.

Для тих, хто хоче годувати птахів, у волонтерів є застереження. Хліб чи будь-яка випічка для цього не годяться – вони порушують травлення. Пернаті від того хворіють. Найкраще підійдуть крупи, здебільшого – недорогі з пшениці.