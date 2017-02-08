Публічно сказав дурню, хай тепер публічно вибачиться, – волонтер про заяву посла Німеччини

Керівник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега заявив, що посол Німеччини повинен публічно вибачитись перед Україною за свої заяви.

Про це він заявив в прямому ефірі 24 Каналу.

Він публічно цю дурню сказав, хай тепер публічно скаже, що він помилявся. Я думаю вся Україна хотіла б це почути. Але якщо він сказав, те, що він сказав, думаю, є сенс просити в Німеччини нового посла,

– вважає Дейнега.

Волонтер також додав, що заяви посла показують, наскільки добре працює російська пропаганда.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що провести вибори на окупованому Донбасі можна і за присутності російських військ. У відповідь низка депутатів Верховної Ради закликали бойкотувати запрошення на урочистий прийом від німецького посла з нагоди відзначення 25-річчя з дня відкриття посольства Німеччини в Україні.