Публікацію нового міграційного указу Трампа відклали

Новий указ американського президента Дональда Трампа щодо мігрантів опублікують наступного тижня, а не сьогодні, 24 лютого, як планували.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на джерела в Білому домі.

Чому передумали – поки не відомо.

Раніше журналісти писали, що новий міграційний указ Трампа стосуватиметься громадян тиж же семи арабських країн, що й попередній документ. Проте, його дія не поширюватиметься на осіб, які вже мають візу або "Зелену карту".

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Нагадаємо, що попередній указ Трампа тимчасово заборонив в'їзд громадянам з семи мусульманських держав. Він викликав величезний резонанс у США, наслідком якого стали масові протести.



Суд Нью-Йорка заборонив депортувати мігрантів з країн, що потрапили в "чорний список" Трампа. Проте Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився скасувати це рішення.