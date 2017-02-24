08:38
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, 23 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Рада не призначила аудитора для НАБУ. День Криму в парламенті
Випуск новин
00:19, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Публікацію нового міграційного указу Трампа відклали

08:37, сьогодні 0
Дональд Трамп
Дональд Трамп / vestikavkaza.ru

Новий указ американського президента Дональда Трампа щодо мігрантів опублікують наступного тижня, а не сьогодні, 24 лютого, як планували.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на джерела в Білому домі.

Чому передумали – поки не відомо.

Раніше журналісти писали, що новий міграційний указ Трампа стосуватиметься громадян тиж же семи арабських країн, що й попередній документ. Проте, його дія не поширюватиметься на осіб, які вже мають візу або "Зелену карту".

Читайте також: Трамп звинуватив Росію у порушенні важливого договору

Нагадаємо, що попередній указ Трампа тимчасово заборонив в'їзд громадянам з семи мусульманських держав. Він викликав величезний резонанс у США, наслідком якого стали масові протести.

Суд Нью-Йорка заборонив депортувати мігрантів з країн, що потрапили в "чорний список" Трампа. Проте Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився скасувати це рішення.

Теги: США біженці Дональд Трамп Політика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кто Путин – убийца, клептократ, гений, шпион?
сьогодні, 07:45 Кто Путин – убийца, клептократ, гений, шпион?
Блог Медіа 505
сьогодні, 05:53 "Шпигунські" пристрасті Верховної Ради
Блог Медіа 2717
ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії
23 лютого, 23:01 ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії "Оскар"
1270
23 лютого, 22:33 "Великая Победа" может вызывать скорбь, боль, стыд, но никак не гордость
Карл Волох 1747
Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог
23 лютого, 22:17 Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог
1475
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Фейгіна дуже здивував приїзд Савченко до Москви
26 жовтня 2016 , 20:19 4
Студентів і бюджетників автобусами звозять на похорон "Гіві": з'явилось фото
 10 лютого , 13:41
Ляшків багато не буває: лідер "радикалів" зустрівся зі своєю копією
30 грудня 2016 , 15:43
Рада позбавила недоторканості Вадима Новинського
 8 грудня 2016 , 11:55 81
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук