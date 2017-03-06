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Путін – не вбивця, а Європа проводить холодну війну проти Росії, – Ле Пен

09:34, сьогодні 214 Читать новость на русском
Марін ле Пен
Марін ле Пен / Getty Images

Лідерка партії "Народний фронт" і одна з учасниць президентських перегонів у Франції Марін ле Пен, яку пов’язують в президентом Росії Володимиром Путіним, не вірить, що останній може нести небезпеку Європі, попри війну в Україні. І у всьому звинувачує Європу.

Такі думки Марін ле Пен висловила в інтерв’ю виданню телеканалу CBS News.

Відповідаючи на питання про те, чи становить Росія загрозу для Європи, француженка відповіла, що насправді все це "велика афера", а сама Європа розпочала холодну війну проти РФ, чим підштовхує її в "обійми Китаю".

Після цього ведучий задав питання, яке свого часу було поставлено і Дональду Трампу – чи є Путін вбивця.

Ні, я не вірю, що це так. Нічого Володимир Путін не зробив, щоб змусити мене прийти до цього висновку,
– однозначно заявила Марін Ле Пен.

Журналіст нагадав їй і про російський кредит у 11 мільйонів євро, однак політик заперечила будь-який російський вплив через те, заявивши, що єдині її зобов’язання в цьому випадку – повернути гроші.

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Теги: Політика Володимир Путін Франція
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