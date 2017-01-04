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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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Путін – це людина, яка володіє штамом напористості і агресивності, – керівник ЦРУ

15:40, сьогодні 782 Читать новость на русском
Путін
Путін / Радио Свобода

Американське ЦРУ завжди відслідковувало поведінку лідера Росії Володимира Путіна, і ніколи недооцінювали його. Однак він грає за своїми правилами.

В цьому переконує керівник ЦРУ Джон Бреннан в інтерв’ю американському телеканалу, пише Настоящее время.

ЦРУ ніколи не недооцінював Путіна. Ми завжди розуміли, що це людина, яка володіє штамом напористості і агресивності. Ми всі бачили, що він зробив в Криму, в Україні і в Сирії. Він має властивість "грати мускулами" і не тільки власними, але й м'язами всього російського військового комплексу. Він грає за своїми власними правилами і сам визначає, які вони будуть в певних зонах конфлікту,
– зазначив Джон Бреннан.

Окрім того, він зазначив, що зараз в ЦРУ готують до завершення доповідь про втручання Росії у виборчий процес в США.

"Є явні свідчення того, що Росія втручалася у виборчий процес в США. Документ покаже, що саме робила Росія, як саме вона це робила і яким чином ми про це дізналися. Доповідь присвячена саме Росії і саме тому, що її влада робила під час останніх виборів в США", – розповів Джон Бреннан

Інформацію про те, чи були дії хакерів "на руку" Трампу, Бреннан розкривати відмовився.

Читайте також: Путін вважає, що Трамп зобов’язаний йому своєю перемогою на виборах, – Портников

Теги: Політика Володимир Путін ЦРУ
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