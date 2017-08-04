Путін безповоротно розчарований Трампом та Америкою

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо американо-російські стосунки й зміняться у бажаний для Москви бік, то станеться це нескоро.

Персонал американських дипмісій в Росії скорочується на 755 осіб і буде таким же, як і персонал російських дипмісій в Америці – по 455 працівників з кожного боку. Американські дипломати позбавляються права використовувати відразу кілька об'єктів у Москві. Такою є відповідь Москви на ухвалений у США законопроект, який розширює низку секторальних санкцій проти російської економіки. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Обґрунтовуючи своє рішення, пише авторка, президент РФ в інтерв'ю російським медіа заявив: "Американська сторона зробила нічим не спровокований (що дуже важливо) крок до погіршення російсько-американських відносин. Ми досить довго чекали, що, можливо, щось зміниться на краще, живили надію, що ситуація якось зміниться. Але, судячи з усього, якщо вона і зміниться, то не скоро. Я зараз не кажу про всякі резони внутрішньополітичного характеру всередині самих Сполучених Штатів. Але ми повинні, я вважаю, показати, що ми теж вже без відповіді нічого залишати не будемо", – сказав Путін.

Американська преса відгукнулася на демарш Путіна, йдеться в публікації Наталії Лебідь. Проте офіційної реакції президентської адміністрації з цього приводу не було. "Білий дім не дав ніяких коментарів щодо необхідного скорочення штату і замість цього направив всі запитання до Державного департаменту", – зазначається у статті на сайті CBS News. Але й Держдеп своєю чергою ухиляється від обговорення цієї теми. "Наша політика – не коментувати кількість осіб, які працюють в наших представництвах за кордоном", – повідомляють там.

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Тим часом британська The Guardian підрахувала: семи з половиною сотень американських дипломатів в Росії не набереться. Разом із посольством та консульством у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоку у дипломатичних місіях США зайняті 1 279 співробітників, але лише 301 із них прибув з урядових установ США. Решта – це найнятий на місці персонал.

Простіше кажучи, "у нас немає 755 дипломатів у Росії", повідомив колишній посол США в Росії Майкл Макфол на своїй сторінці у Твіттері. Він же попередив РФ: "Якщо ці скорочення реальні, росіянам слід очікувати тижнями, а то й місяцями отримання віз на приїзд у США".

Про наслідки російського демаршу попереджає також Евелін Фаркас, спостерігач у Пентагоні за часів адміністрації Обами. Фаркас підкреслює, що "здивована" такою кількістю "репресованих". "Це не пропорційно числу, яке ми виключили", – говорить вона. І зауважує, що цей крок зашкодить росіянам, які шукають візи для туристичних, ділових або освітніх поїздок.

Російський уряд хоче поліпшити відносини зі США, як він заявляє про це, але сам собі відрізає свій ніс, не шкодуючи власного обличчя,

– передає слова чиновниці Financial Times.

А тим часом "всі співробітники посольства США в Москві були в понеділок викликані, й посол Джон Теффт проінформував їх про російське рішення", – повідомляє Reuters. І проводить паралель з часами холодної війни – мовляв, усе, що відбувається зараз в американо-російських стосунках, нагадує той період.

Детальніше читайте у публікації: "Страшна" помста Путіна: США – за санкції, Польщі – за декомунізацію