Путін буде формувати нову коаліцію для перегляду санкцій, – експерт

Конфлікт на Донбасі найближчим часом навряд чи вирішать – тим більше, останніми тижнями ми могли спостерігати чергове загострення на Світлодарській дузі та в районі Маріуполя і Авдієвки. Щоправда, в Росії поки що немає передумов для початку фронтального наступу.

Про це сайту "24" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, коментуючи розвиток ситуації на Донбас в 2017 році.

Натомість, на думку Кулика, у Кремлі спробують здобути в першу чергу перемогу на дипломатичному фронті.

В 2017 році варто чекати формування Росією коаліції по перегляду санкцій та перезавантаження російсько-американських і російсько-європейських відносин. Таке завдання Путін поставив перед своїм оточенням. Україні потрібно готуватися до інтенсифікації економічних суперечок і судових позовів з Росією,

– зауважив експерт.

Говорячи про перспективи врегулювання конфлікту на Донбасі, то, як вважає Віталій Кулик, Мінський формат переговорів буде зберігатися в такому вигляді, поки не буде вигадано новий.

Нормандський формат, на його думку, буде перезапускатися в іншій формі і якості. Це може відбутися після президентських виборів у Франції і парламентських у Німеччині.

Тоді, вочевидь, відбудеться корегування курсу в форматі "нормандської четвірки". На даний момент немає ні проривних ідей, ні пакету оголошеної Дорожньої карти. Сторони не готові до предметного обговорення. Це процес заради процесу. Але з нього не варто виходити, тому що він необхідний,

– підкреслив Віталій Кулик.

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