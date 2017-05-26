Путін доводитиме Макрону, що він сприяв його перемозі, – експерт

Путін, розуміючи, що його ставка на виборах президента у Франції не зіграла, намагається домовитись про зустріч з Еммануелем Макроном, щоб "перевернути стіл" і почати гру знову. Путін робив ставку на праворадикальну Марін Ле Пен, однак тепер він хоче представити все у вигідному для себе світлі. Також зустріч з Макроном може бути приводом для таємної зустрічі з Дональдом Трампом.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Як зауважив експерт, Макрону дуже не сподобалося, що російська пропаганда зробила одним з об’єктів медійних переслідувань його дружину. Путін, розуміючи, що вибори програні, намагається зустрітися з президентом Франції, щоб спробувати довести, що він – друг Макрона.

Путін представлятиме все у світлі викривлених дзеркал. Зокрема, що саме завдяки діям Кремля в другий тур вийшла Марін Ле Пен, а не Франсуа Фійон, якому б Макрон програв. Путін все це викривляє заради того, щоб заскочити в потяг, який вже рушив без нього,

– переконаний Давидюк.

Крім того, політолог не виключає, що така терміновість зустрічі з президентом Франції, яку просив Кремль, пов’язана з тим, що в цей час у Брюсселі перебуватиме Дональд Трамп.

"Зустріч із Макроном – привід домовитися про таємну зустріч із Трампом. Париж і Брюссель – дуже близько. Путін – КГБіст і мислить за принципом, що потрібна таємна зустріч, на якій він про все домовиться, і при цьому Трамп не несе іміджевих втрат", – готовить експерт.

Водночас, зауважує Микола Давидюк, ризик для України від зустрічі Путіна з Макроном – мінімальний. Всі перемовини щодо України, на його переконання, відбуватимуться за участю Німеччини, Франції, України і Росії. Можливо, навіть США.

Крім того, як вважає політолог, навряд чи Франція захоче напряму вступати з Путіним в переговори, адже є малоуспішний приклад екс-президента Франції Ніколя Саркозі, який "злився" Путіну, здавши Грузію в 2008 році. І це був програш Саркозі.

Токсичність Путіна давно доведена. Коли домовляєшся один на один із Путіним, це завжди програшна позиція. Але коли компанія цивілізованих політиків сідає за стіл з хуліганом Путіним, то цивілізований світ виграє,

– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 29 травня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Версалі з Володимиром Путіним. Під час зустрічі Путін має намір обговорити з Еммануелем Макроном ситуацію в Україні та Сирії.