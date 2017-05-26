07:30
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення затриманих податківців. Третя річниця Порошенка
Випуск новин
21:48, 25 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Путін доводитиме Макрону, що він сприяв його перемозі, – експерт

07:03, сьогодні 143 Читать новость на русском
Путін розуміє, що програв
Путін розуміє, що програв / Keponews

Путін, розуміючи, що його ставка на виборах президента у Франції не зіграла, намагається домовитись про зустріч з Еммануелем Макроном, щоб "перевернути стіл" і почати гру знову. Путін робив ставку на праворадикальну Марін Ле Пен, однак тепер він хоче представити все у вигідному для себе світлі. Також зустріч з Макроном може бути приводом для таємної зустрічі з Дональдом Трампом.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Як зауважив експерт, Макрону дуже не сподобалося, що російська пропаганда зробила одним з об’єктів медійних переслідувань його дружину. Путін, розуміючи, що вибори програні, намагається зустрітися з президентом Франції, щоб спробувати довести, що він – друг Макрона.

Путін представлятиме все у світлі викривлених дзеркал. Зокрема, що саме завдяки діям Кремля в другий тур вийшла Марін Ле Пен, а не Франсуа Фійон, якому б Макрон програв. Путін все це викривляє заради того, щоб заскочити в потяг, який вже рушив без нього,
– переконаний Давидюк.

Крім того, політолог не виключає, що така терміновість зустрічі з президентом Франції, яку просив Кремль, пов’язана з тим, що в цей час у Брюсселі перебуватиме Дональд Трамп.

"Зустріч із Макроном – привід домовитися про таємну зустріч із Трампом. Париж і Брюссель – дуже близько. Путін – КГБіст і мислить за принципом, що потрібна таємна зустріч, на якій він про все домовиться, і при цьому Трамп не несе іміджевих втрат", – готовить експерт.

Водночас, зауважує Микола Давидюк, ризик для України від зустрічі Путіна з Макроном – мінімальний. Всі перемовини щодо України, на його переконання, відбуватимуться за участю Німеччини, Франції, України і Росії. Можливо, навіть США.

Крім того, як вважає політолог, навряд чи Франція захоче напряму вступати з Путіним в переговори, адже є малоуспішний приклад екс-президента Франції Ніколя Саркозі, який "злився" Путіну, здавши Грузію в 2008 році. І це був програш Саркозі.

Токсичність Путіна давно доведена. Коли домовляєшся один на один із Путіним, це завжди програшна позиція. Але коли компанія цивілізованих політиків сідає за стіл з хуліганом Путіним, то цивілізований світ виграє,
– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 29 травня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Версалі з Володимиром Путіним. Під час зустрічі Путін має намір обговорити з Еммануелем Макроном ситуацію в Україні та Сирії.

Теги: Україна Політика Дональд Трамп Володимир Путін Еммануель Макрон Україна – Росія
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
25 травня, 22:01 Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
Дід Панас 2923
Головні новини 25 травня: три роки Порошенка та ДТП з українцями в Росії
25 травня, 22:00 Головні новини 25 травня: три роки Порошенка та ДТП з українцями в Росії
1114
Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
25 травня, 21:01 Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
Наталя Сколоздра 971
Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
25 травня, 20:01 Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
1213
25 травня, 19:05 "Маски-шоу від Юри": про причини і наслідки антикорупційної операції правоохоронців
Інна Жолобович 2548
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У Росії будуть нам заздрити, – Президент про безвізовий режим для України
 6 квітня , 18:41
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
У банку "ФК "Відкриття" спростовують наявність претензій до Фукса
 23 травня , 20:59
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук