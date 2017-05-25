Путін гратиме у піддавки, запрошуючи Україну до агресії, – політолог про нову стратегію Кремля

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Президент Росії Володимир Путін планує влаштовувати масштабні провокації на Донбасі, щоб спровокувати Україну до агресивних дій.
Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін у своїй колонці для "Апострофа".
За його словами, оскільки ніяких досягнень в порядку денному глави Кремля нема, для утримання свого режиму Володимир Путін буде розгортати внутрішні репресії, нагнітаючи патріотичну риторику. Це стимулюватиме громадян Росії до страху перед НАТО.
"Щоб це спрацювало, людям потрібно давати докази. Тому в наступному році слід очікувати віртуальних загострень, що супроводжуються матеріальними провокаціями, які будуть виглядати як наступ з боку України. Логіка буде така: "ми, росіяни, змушені давати відсіч і згуртуватися навколо Путіна", – зазначив Орєшкін.
Читайте також: Теракти у Європі закінчаться, коли Путін досягне бажаної мети
На думку політолога, Путін буде грати в піддавки, запрошувати Україну до агресії для просування на Донбасі. Такі дії дадуть главі Кремля привід заявити перед народом, що "фашистський режим знищує братів Росії" на Донбасі.