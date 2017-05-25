Путін гратиме у піддавки, запрошуючи Україну до агресії, – політолог про нову стратегію Кремля

Президент Росії Володимир Путін планує влаштовувати масштабні провокації на Донбасі, щоб спровокувати Україну до агресивних дій.

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін у своїй колонці для "Апострофа".

За його словами, оскільки ніяких досягнень в порядку денному глави Кремля нема, для утримання свого режиму Володимир Путін буде розгортати внутрішні репресії, нагнітаючи патріотичну риторику. Це стимулюватиме громадян Росії до страху перед НАТО.

"Щоб це спрацювало, людям потрібно давати докази. Тому в наступному році слід очікувати віртуальних загострень, що супроводжуються матеріальними провокаціями, які будуть виглядати як наступ з боку України. Логіка буде така: "ми, росіяни, змушені давати відсіч і згуртуватися навколо Путіна", – зазначив Орєшкін.

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На думку політолога, Путін буде грати в піддавки, запрошувати Україну до агресії для просування на Донбасі. Такі дії дадуть главі Кремля привід заявити перед народом, що "фашистський режим знищує братів Росії" на Донбасі.