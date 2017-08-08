Путін хоче переписати світову політику під себе, – застереження від The Wall Street Journal

Останнє десятиліття президент Росії Володимир Путін провадить глобальну політику, маючи на меті "підкорити" віддалені країни, де на вплив Кремля майже поставили хрест. Таку зовнішньополітичну діяльність глава РФ веде для того, щоб підірвати авторитет США і змістити державу з позиції світового лідера.

Наразі Москва виявила безліч сприятливих можливостей для себе і активно використовує суперечності та чвари, які все частіше виникають між західними політиками, розмірковують колишні високопсадовці США Юджин Румер і Ендрю С. Вейсс для The Wall Street Journal.

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На думку експертів, Путін переслідує декілька цілей, головна з яких – закріпити російський вплив на зло Вашингтону і всупереч правилам міжнародної системи, створених США після Другої світової війни.

В арсеналі Росії – підрив демократичних моделей управління, підігрівання міжнаціональних і міжрелігійних конфліктів, а також створення нових аванпостів для збору розвідданих та проектування військової могутності. Там, де США і їх партнери відступили або не виконали своїх обіцянок, Росія охоче займає їхнє місце,

– застережують автори публікації.

Путіну все ж вдалося здобути низку успіхів, йдеться далі. Румер і Вейсс вказують на втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року, що спровокувало серйозну політичну кризу в Америці, а також дії Путіна в Сирії, чия підтримка Асада Башара переламала хід громадянської війни.

"Навіть поразка проросійського кандидата Марін Ле Пен на нещодавніх президентських виборах у Франції – це нагадування, що жодна країна Європи не може більше ігнорувати ризики російського втручання в її внутрішню політику", – акцентують експерти.

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Варто не упускати з уваги і той факт, що Москва також просувається до своєї мети і на Близькому Сході, застосовуючи "поставки зброї, дезінформацію, розвідку, маневрування дипломатів і традиційну жорстку силу".

Таким чином, Путін хоче переписати правила світової політики на свою користь, і завдання американських лідерів і стратегів – йому завадити, роблять висновок автори статті.