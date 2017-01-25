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Путін хоче підірвати довіру й роз’єднати ЄС, – Порошенко

17:41, сьогодні 447 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Адміністрація Президента

Росія хоче здійснювати вплив на окремі держави, тому Кремль бажає, щоб Європейський Союз розколовся.

Таку заяву глава держави зробив у інтерв'ю фінським виданням "Helsingin Sanomat" та "Iltalehti", пише прес-служба АП.

"Хто не отримує зиску від існування ЄС? Франція відчуває користь, так само, як Німеччина і Велика Британія, навіть незважаючи на Brexit. Також Фінляндія (відчуває – 24). А Росія спрямовує сили на послаблення ЄС. Путін хоче підірвати довіру й роз’єднати ЄС, здійснюючи вплив на окремі держави", – вважає Порошенко.

Глава України додав, що для нього розкол ЄС став би більшою трагедією, ніж розпад СРСР для Володимира Путіна.

Нам найбільше потрібна єдність Європейського Союзу. Нам потрібна солідарність з Україною,
– наголосив він.

Порошенко додав, що у напруженій ситуації в ЄС дуже важливу роль відіграє Фінляндія, адже уряд країни, парламент, президент та народ – єдині у питаннях цінностей разом з іншими членами ЄС.

Читайте також: Порошенко відповів на заяви про можливу відміну санкцій проти Росії

Теги: Україна Політика Володимир Путін Україна-Росія Петро Порошенко Фінляндія Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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