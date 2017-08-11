Путін хоче встановити на кордоні з Україною ППО

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

Про це повідомляє сайт Держдуми.

Путін просить Думу ратифікувати протокол "про внесення змін і доповнень до Угоди між Україною та Російською Федерацією і Республікою Білорусь про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь від 3 лютого 2009 р".

Протокол був підписаний 2 листопада 2016 року в місті Мінську.

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Його положеннями уточнюється понятійний апарат Угоди, а також вносяться зміни, що стосуються організаційно-штатної структури Збройних Сил Російської Федерації і порядку застосування зброї і бойової техніки черговими з протиповітряної оборони при спільному виконанні завдань бойового чергування,

– йдеться у повідомленні.

"Реалізація Протоколу дозволить підвищити надійність охорони зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі, сприятиме зміцненню безпеки двох держав і не потребуватиме додаткових асигнувань федерального бюджету", – підкреслюється на сайті.