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Путін хотів взяти Макрона "в розробку", – експерт

14:23, сьогодні 1611 Читать новость на русском
Путін вплинути на Макрона і почати з ним свою гру
Путін вплинути на Макрона і почати з ним свою гру / BBC

Путін під час візиту до Франції не планував про щось домовитися з Еммануелем Макроном, а хотів вплинути на нового президента. Це не просто знайомство, а спроба Путіна налагодити особистий контакт і прив'язати до себе Макрона, почати з ним особливу гру. Взяти його "в розробку", кажучи професійною мовою Путіна.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Путін програв на президентських виборах у Франції і вирішив зробити контрхід, скориставшись недосвідченістю Макрона, тим, що французький президент на даному етапі максимально відкритий. Путін знає, що Макрон зараз тільки ліпить сам себе як президента, і спробував взяти участь у цій "ліпці",
– зазначає експерт.

Як зауважив політолог, під час візиту російський президент спробував причарувати Макрона, переконати його в тому, що він йому не ворог, граючи при цьому на стереотипах, що Росія і Франція – історичні партнери і ці зв'язки треба зберігати. Путін хотів переконати Макрона в тому, що треба не починати якусь холодну війну, а шукати шляхи до порозуміння. Таким чином, говорить Фесенко, Путін хотів почати свою особливу гру, щоб Макрон не був залежний від Ангели Меркель.

За словами Володимира Фесенка, ще одна важлива мета візиту Путіна – він спробував через голову Макрона звернутися до французького суспільства і вплинути на його ставлення до антиросійських санкцій. Як зауважив експерт, на питання про антиросійські санкції Путін закликав французьке суспільство боротися проти економічних обмежень, за свободу торгівлі і вільний ринок.

Навіть смішно чути від Путіна заклики про вільний ринок. Коли це російський президент став таким суперлібералом і прихильником вільного ринку? Але тут Путін грає на кон'юнктурі. Це спроба через голову Макрона звертатися безпосередньо до Франції. Через французькі ЗМІ організувати тиск на Макрона з метою пом'якшення, а, може, і ліквідації санкцій проти Росії,
– вважає Фесенко.

Що стосується Макрона, то, на думку політолога, він ще не в тій ваговій категорії, щоб змагатися з Путіним. Важливо, щоб президент Франції не робив якихось непродуманих заяв і не підставлявся. Як вважає Фесенко, для України важливо, що Макрон, як і вся Європа, налаштований на збереження антиросійських санкцій до виконання РФ Мінських угод.

В той же час, як підкреслив Володимир Фесенко, цей візит Путіна – урок українській дипломатії.

"Ми не можемо діяти в такому ж стилі, як Путін, оскільки нам не вистачає геополітичної ваги. Але нашій дипломатії треба проявляти більше активності і не чекати, коли щось запропонують. Відносини з Францією в загальноєвропейському контексті залишаються одним із слабких місць України", – зауважив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Путін та Еммануель Макрон провели зустріч у Версалі. Під час розмови французький президент застеріг російського колегу – у разі ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії. Еммануель Макрон після зустрічі з Путіним заявив, що це був "прямий, відвертий обмін думками".

Теги: Україна Політика Володимир Путін Еммануель Макрон Санкції
Джерело: 24 Канал
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