Путін хвалиться, на скільки мільярдів Росія експортує зброї

Президент Росії Володимир Путін розповів, які галузі вважає високотехнологічними і обмовився, на які суми РФ проводить експорт зброї.

Про це він сказав під час вже традиційної великої прес-конференції.

Ми зброї експортуємо на 14,5 мільярдів доларів, а продуктів IT-технологій вже на 7 мільярдів,

– похвалився Путін.

На його переконання, вже багато-які галузі російської промисловості є високотехнологічними і абсолютно конкурентоспроможними.

"Ми є лідерами в ядерних технологіях, в ракето-космічній сфері, а в оборонній сфері вибуховий ріст праці", – хвалиться Путін.

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