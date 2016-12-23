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Телеканал новин 24 Путін хвалиться, на скільки мільярдів Росія експортує зброї
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін хвалиться, на скільки мільярдів Росія експортує зброї

11:34, сьогодні 506 Читать новость на русском
Путін хвалиться захмарними сумами від експорту зброї
Путін хвалиться захмарними сумами від експорту зброї / Getty images

Президент Росії Володимир Путін розповів, які галузі вважає високотехнологічними і обмовився, на які суми РФ проводить експорт зброї.

Про це він сказав під час вже традиційної великої прес-конференції.

Ми зброї експортуємо на 14,5 мільярдів доларів, а продуктів IT-технологій вже на 7 мільярдів,
– похвалився Путін.

На його переконання, вже багато-які галузі російської промисловості є високотехнологічними і абсолютно конкурентоспроможними.

"Ми є лідерами в ядерних технологіях, в ракето-космічній сфері, а в оборонній сфері вибуховий ріст праці", – хвалиться Путін.

Дивіться також: Прес-конференція Путіна: онлайн трансляція

Теги: гроші Політика Новини Росії Володимир Путін Зброя
Джерело: 24 Канал
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